Байден пообещал в случае победы на президентских выборах вернуть США в состав ВОЗ

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, заявил о намерении восстановить членство США во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующе заявление Байден опубликовал во вторник в своем Twitter.

"Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка принимает участие в укреплении мирового здравоохранения. В первый день своего президентства я верну [США] в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой сцене", - указал Байден.

Во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам о том, что США уведомили генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Ранее во вторник сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) сообщил в Twitter, что Конгресс США получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты официально вышли из ВОЗ.

Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован в 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.