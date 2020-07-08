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СМИ: Индия и Китай отвели войска в районе спорного пограничного пункта в Ладакхе

Как передает агентство ANI, военные отведены на дистанцию 2 км от линии фактического контроля

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июля. /ТАСС/. Командования Индии и Китая произвели взаимный отвод войск в районе спорного "патрульного пункта 15" в союзной территории Ладакх. Об этом сообщает в среду информационное агентство ANI со ссылкой на источники в сухопутных войсках.

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По его информации, военные отведены на дистанцию 2 км от линии фактического контроля, которая разделяет две страны.

Разведение войск происходит в рамках договоренностей, достигнутых 30 июня на встрече, которую провели командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин.

Готовность провести взаимный отвод войск также была подтверждена во время телефонного разговора между советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом и министром иностранных дел Китая Ван И от 6 июля.

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