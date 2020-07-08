Украина заявила об отказе Ирана от переговоров по компенсациям за сбитый самолет

"Мы получили сообщение из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров [по вопросу выплаты компенсаций]", - сказал он.

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Тегеран не принял предложения Киева о начале переговоров по выплате компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью украинской редакции Би-би-си , опубликованном в среду.

По словам Енина, неизвестной остается полная сумма компенсаций. "Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", - пояснил Енин, выразив надежду на то, что Иран все же начнет переговорный процесс. "Сегодня все зависит от политической воли иранской стороны", - полагает дипломат.

В то же время замглавы МИД сообщил, что пока Украина не намерена искать решение этого вопроса через суд. "На сегодняшний момент обращение в международный суд ООН не рассматривается. Есть соответствующий алгоритм, и обращение в суд является крайним средством защиты наших интересов. Я очень хотел бы верить, что мы достигнем результатов во внесудебном порядке с иранской стороной", - подчеркнул Енин.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может обратиться в международные суды из-за сбитого Ираном лайнера, если последний не будет сотрудничать в расследовании трагедии и урегулировании других вопросов двусторонних отношений, связанных с катастрофой. Он пояснил, что Киев настаивает на том, чтобы Тегеран передал для расшифровки черные ящики самолета, официально извинился, выплатил достойные компенсации. Глава государства также отметил, что пока Иран объясняет промедление с выполнением обещаний последствиями пандемии коронавируса, однако подчеркнул, что "эту проблему нельзя откладывать бесконечно".

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.