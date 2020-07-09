Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом из-за закона о нацбезопасности

ТАСС, 9 июля. Власти Новой Зеландии намерены пересмотреть статус отношений с Гонконгом на фоне принятия Китаем закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе. Об этом в четверг заявил заместитель премьер-министра и глава МИД страны Уинстон Питерс.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Правительство отдало распоряжение пересмотреть все политические установки Новой Зеландии касательно Гонконга с целью определить приемлемый формат дальнейшего взаимодействия", - цитирует Питерса радиостанция Radio New Zealand. По его словам, пересмотр политики страны в отношении специального административного района Китая коснется соглашений об экстрадиции, контроля за экспортом стратегических товаров, а также рекомендаций властей для туристов о посещении Гонконга.

Как отметил Питерс, власти Новой Зеландии "глубоко обеспокоены" введением КНР закона о нацбезопасности в Гонконге, который, по его словам, "фундаментально изменил атмосферу международного сотрудничества". В связи с этим Веллингтон продолжит следить за применением этого законодательного акта и его влиянием на жителей спецрайона, указал глава новозеландского МИД.

Ранее Австралия объявила о приостановке действия договора об экстрадиции с Гонконгом в связи с принятием закона о нацбезопаности. Премьер-министр страны Скотт Моррисон на этом фоне также объявил о мерах поддержки гонконгцев. В частности, для тех из них, кто сейчас работает или проходит обучение в Австралии, увеличен срок продления виз с дальнейшей возможностью получения вида на жительство.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Некоторые страны раскритиковали Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.