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Представитель Эрдогана считает, что смена статуса Айя-Софии не скажется на туристах

Ибрагим Калын напомнил, что все основные турецкие мечети, включая Голубую мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание, открыты как для посетителей, так и для поклонений

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Смена статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть никак не помешает желающим посетить ее туристам. Такое мнение выразил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Anadolu.

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"Все наши основные мечети, включая Голубую мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание, открыты как для посетителей, так и для поклонений. Поэтому открытие Айя-Софии для молитв никак не отразится на туристах и посетителях. Одно не противоречит другому", - считает представитель Тайипа Эрдогана.

Калын также напомнил слова президента Турции о том, что в республике "действуют как минимум 400 церквей и синагог, которые на постоянной основе открыты для поклонений".

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции провел 2 июля заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.

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