В США заявили, что реакция СМИ на утверждения о России и талибах близка к истерике

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл считает, что американские СМИ слишком бурно отреагировали на утверждения о приписываемой России готовности выплачивать боевикам в Афганистане денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала MSNBC .

Комментируя публикации, в которых приводятся данные версии, он отметил: "Что я знаю, так это то, что наши военачальники не посчитали это в такой степени серьезной проблемой, какой ее представили газеты и телевидение". "Все это каким-то образом вышло из-под контроля раньше, чем мы смогли разобраться, что произошло. Я не уверен, что мы в полной мере понимаем это сейчас", - добавил Пауэлл.

"Однако [глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет] Маккензи <...> дал понять, что не считает это в такой степени важным для нас", - подчеркнул бывший госсекретарь. Как отметил Пауэлл, поступающие разведывательные данные сначала следует тщательно анализировать и проверять. Говоря о реакции СМИ, он подчеркнул, что "в первые несколько дней она была почти истерической".

Пауэлл также отметил, что не считает действия администрации президента США Дональда Трампа последовательными. "Мы заняты тем, что наращиваем силы в Европе. Как если бы нам предстояла война с россиянами. Мы не будем воевать с россиянами", - констатировал он. Экс-госсекретарь выразил уверенность в том, что Россия не стремится к войне с США и НАТО.

Он также заявил, что власти США, "по всей видимости, лишились возможности решать дипломатические вопросы очень успешно". "Многое из того, что я вижу, кажется мне бессмысленным. Зачем мы это делаем? Зачем мы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности?" - добавил Пауэлл. Он выразил уверенность в том, что Вашингтону следовало проводить консультации с Москвой, а не выходить из договора. Экс-госсекретарь также раскритиковал решение Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения.

Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря США в период с января 2001 года по январь 2005 года. С 1989 по 1993 год он был председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. С 1987 по 1989 год Пауэлл являлся помощником 40-го президента США Рональда Рейгана по национальной безопасности.

Утверждения о предложении РФ талибам

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал у себя в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Президент США предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.