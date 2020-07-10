Трамп заявил, что поддерживает борьбу с расизмом, но не хочет переписывать историю США

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп поддерживает мирные акции протеста против расизма в американском обществе, но выступает против переписывания или предания забвению отдельных эпизодов истории США. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox, по совместительству научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену.

Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

И Трамп, и Тиссен являются членами Республиканской партии США. Тиссен в 2004 - 2009 годах работал спичрайтером у другого республиканского президента США - Джорджа Буша - младшего.

Комментируя волнения, прокатившиеся по стране после очередного случая гибели темнокожего американца в руках полиции, Трамп заверил, что не имеет ничего против мирного выражения протеста.

"Мирные протесты за расовую справедливость? Абсолютно! Мирные протесты. Точка <...> Я поддерживаю мирные протесты", - отметил американский лидер. Однако он выразил мнение, что во многих случаях в США в последнее время действовали "радикальные маньяки крайне левого толка", "анархисты" и "провокаторы".

При этом Трамп также утверждал, что настаивает на защите не памятников военачальникам и другим видным фигурам рабовладельческого Юга США времен Гражданской войны (1861-65), а в целом прошлого страны "<...> Я непреклонно выступаю за защиту прошлого. Это часть нашей истории", - подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, никакой любви к Конфедерации южных штатов периода Гражданской войны у него нет. "Я против нее", - сказал глава американской администрации. Тем не менее указал он, "историю стереть невозможно".

"Если вы ее стираете, вы ее повторите", - убежден Трамп. С его точки зрения, не следует переименовывать и ряд хорошо известных военных баз США, названных в честь генералов Конфедерации "<...> Никто не знает, кто такой генерал Брэгг. Но мы выиграли две мировые войны из этих фортов", - заявил Трамп. База Форт-Брэгг в штате Южная Каролина является одним из крупнейших военных объектов в мире.

Кроме того, Трамп, согласно изложенной Тиссеном информации, обвинил движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в разжигании насилия в ходе нынешних демонстраций "<...> Они [участники движения] марксисты, они - люди, которых вы не хотите [видеть]", - считает президент.