Около 20 человек пострадали в ходе беспорядков в Белграде

БЕЛГРАД, 11 июля. /ТАСС/. В ходе беспорядков в Белграде в ночь на субботу пострадали 19 человек, полиция задержала более 70 человек. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии РТС .

По данным Службы скорой помощи, медицинская помощь во время протеста и последовавшего разгона демонстрации оказана 19 людям, из которых 11 госпитализированы в Центр экстренной помощи, а еще восемь - в Военно-медицинскую академию. Среди госпитализированных оказался и фотограф агентства BETA, у него травма головы. Еще один человек получил ножевое ранение.

Как сообщили РТС в полиции, к настоящему моменту известно о задержании 70 демонстрантов.

Телеканал отмечает, что в ходе ночных протестов фиксировались нападения демонстрантов на журналистов, в том числе репортеров агентства Танюг, портала Kurir, телеканала N1, канала Al Jazeera. Протестующие мешали журналистам во время прямых включений, отнимали микрофоны, переворачивали камеры, толкали и били журналистов, наносили ущерб оборудованию.

Антиправительственная демонстрация в столице Сербии началась мирно, но около 21:00 (22:00 мск) ситуация обострилась. Протестующие свалили металлические ограждения и пытались выломать двери в здание парламента. В этот момент на защиту входа в парламент прибыл отряд спецназа полиции, который дубинками оттеснил нападавших. Около 22:00 полиция начала выдавливать протестующих с площади, применив слезоточивый газ. Облако накрыло также журналистов, включая корреспондента ТАСС, которому для защиты пришлось надеть противогаз, как и многим другим репортерам, работающим на месте событий.

Отличительной особенностью протестов в Белграде является отсутствие организаторов акций, которые проходят несогласованно, и отсутствие внятных требований протестующих. Протесты, переросшие в беспорядки, начались в Белграде 7 июля. По данным полиции, за два дня в столкновениях полиции и праворадикальных групп пострадали 118 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 73 человека, сожжены пять полицейских автомобилей.