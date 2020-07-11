Трамп заявил, что поддерживает борьбу с расизмом, но не хочет переписывать историю

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает мирные акции протеста против расизма в американском обществе, но выступает против переписывания или предания забвению отдельных эпизодов истории США. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox , по совместительству научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену.

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И Трамп, и Тиссен являются членами Республиканской партии США. Тиссен в 2004-2009 годах работал спичрайтером у другого республиканского президента США - Джорджа Буша-младшего.

Комментируя волнения, прокатившиеся по стране после очередного случая гибели темнокожего американца в руках полиции, Трамп заверил, что не имеет ничего против мирного выражения протеста. "Мирные протесты за расовую справедливость? Абсолютно! Мирные протесты. Точка. <...> Я поддерживаю мирные протесты", - отметил американский лидер. Однако он выразил мнение, что во многих случаях в США в последнее время действовали "радикальные маньяки крайне левого толка", "анархисты" и "провокаторы". При этом Трамп также утверждает, что настаивает на защите не памятников военачальникам и другим видным фигурам рабовладельческого Юга США времен Гражданской войны (1861-1865), а в целом прошлого страны. "<...> Я непреклонно выступаю за защиту прошлого. Это часть нашей истории", - подчеркнул глава Белого дома.

"Историю стереть невозможно"

По словам Трампа, никакой любви к Конфедерации южных штатов периода Гражданской войны у него нет. "Я против нее", - сказал глава американской администрации.

Тем не менее, указал он, "историю стереть невозможно", а те, кто пытаются это сделать, обречены на повторение уже допущенных ранее ошибок. "Если вы ее [историю] стираете, вы ее повторите", - убежден Трамп.

С его точки зрения, не следует переименовывать и ряд хорошо известных военных баз США, названных в честь генералов Конфедерации. "<...> Никто не знает, кто такой генерал [Брэкстон] Брэгг. Но мы выиграли две мировые войны из этих фортов", - заявил Трамп. База Форт-Брэгг в штате Северная Каролина является одним из крупнейших военных объектов в мире.

Кроме того, Трамп, согласно изложенной Тиссеном информации, обвинил движение Black Lives Matter в разжигании насилия в ходе нынешних демонстраций. "<...> Они (участники движения - прим. ТАСС) марксисты, они - люди, которых вы не хотите [видеть]", - считает президент.

Сохраняет оптимизм?

Затрагивая тему избирательной кампании в США, выходящей достаточно скоро на финишную прямую, Тиссен пишет, что Трамп "сохраняет уверенность" в победе, несмотря на не слишком утешительные для него результаты последних опросов общественного мнения. "Я еще даже не начал вести [по-настоящему активную] избирательную кампанию", - полагает 45-й президент США.