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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что Канье Уэсту не составит труда отобрать голоса афроамериканцев у Байдена

По словам президента США, Байден "не сделал ничего хорошего для темнокожих"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту, ранее объявившему о намерении баллотироваться на пост президента США, не составит труда отобрать на ноябрьских выборах голоса темнокожих американцев у бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от демократов. Такое мнение выразил в субботу в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

Он прокомментировал сообщения о том, что рэп-исполнитель сможет отобрать голоса афроамериканцев у Байдена. "Это [ему] не составит труда. Коррумпированный Джо не сделал ничего хорошего для темнокожих!" - написал глава Белого дома. Байден в своей избирательной кампании опирается, в частности, на поддержку темнокожего населения страны.

4 июля Уэст написал в Twitter, что собирается баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. 8 июля в интервью журналу Forbes темнокожий исполнитель уточнил, что в этом году намерен участвовать в президентских выборах в США в качестве независимого кандидата.

Уэст отметил, что больше не поддерживает Трампа, хотя был его сторонником. Американский лидер в интервью телеканалу Fox News в четверг заявил, что одобряет решение Уэста претендовать на высший государственный пост. При этом он высказал мнение, что в итоге сам певец, а также его жена - фотомодель Ким Кардашьян - поддержат республиканцев.

Журнал Forbes в апреле признал миллиардером Уэста, который также владеет популярной маркой одежды Yeezy. Его состояние оценивается примерно в $1,3 млрд. Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий Grammy.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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