СМИ: Халеда аль-Мишри переизбрали главой Госсовета Ливии

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Действующий председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри переизбран в воскресенье на третий срок. Об этом сообщает новостной портал Al-Wasat.

По его данным, голосование прошло в штаб-квартире совета в Триполи. Представляющий Партию справедливости и строительства (политическое крыло местного филиала исламистской ассоциации "Братья-мусульмане", запрещена в РФ) аль-Мишри заручился поддержкой 73 членов ВГС.

Высший государственный совет имеет исключительно консультативную роль и начал свою работу в апреле 2016 года в рамках "Ливийского политического соглашения", подписанного под патронажем ООН в декабре 2015 года в городе Схират близ Рабата. Большинство его членов - депутаты Всеобщего национального конгресса (бывший временный парламент), в котором доминировали "братья". Он потерял легитимность с избранием постоянного законодательного органа - Палаты представителей, которая заседает на востоке страны и поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

На первый срок в качестве председателя ВГС аль-Мишри, выступающий на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, был избран в апреле 2018 года, опередив тогда во втором туре голосования действовавшего главу совета Абдуррахмана ас-Свейхли, который возглавлял его с 2016 года. Через год он был переизбран на этот пост.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующийся поддержкой ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, ПНС обратилось за поддержкой к Турции.