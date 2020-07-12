Минобороны Армении сообщило о новом обстреле своих позиций военнослужащими Азербайджана

ЕРЕВАН, 12 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана в воскресенье вечером вновь открыли огонь по позициям армянской армии на границе. Соответствующую информацию разместила в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.

"Обстрел ведется из 82-миллиметровых минометов и танков в направлении Тавушской области", - отметила она.

Ранее 12 июля после полудня пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что азербайджанские военнослужащие попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу. Утверждалось, что после принятия ответных мер нападавшие понесли потери и отступили.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.