Белый дом заявил о наличии "различных взглядов" относительно утверждений об РФ и талибах

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила в понедельник, что утверждения о приписываемых Москве попытках вступить в сговор с афганскими боевиками по-прежнему остаются бездоказательными, а взгляды на них разнятся. На брифинге ее спросили, собирается ли Вашингтон "дать России четко понять", что недопустимо предлагать вознаграждение за убийство американских солдат, несущих службу в Афганистане.

"Каждый день мы ясно даем понять каждой стране в мире, что президент [США Дональд Трамп] всегда будет стоять на стороне наших служб безопасности. Никто не был жестче по отношению к России", - сказала Макинэни, не дав прямого ответа на заданный вопрос, и журналист повторил его снова.

"Разумеется, мы говорим каждой стране это", - продолжила пресс-секретарь Белого дома. При этом она упрекнула автора вопроса - корреспондента телекомпании CNN - в том, что он подает непроверенную информацию так, словно она является фактом. "Вы ссылаетесь на неподтвержденные разведданные, а относитесь к ним так, как если бы они были правдой", - сказала Макинэни. "По сей день существуют различные взгляды относительно [этих] разведданных. <...> Я не буду отвечать на вопрос, основанный на непроверенных разведданных, но будьте уверены: до сведения каждой страны в этом мире доведено, что предлагать вознаграждение за жизни американских военных неприемлемо", - подытожила она.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета "Нью-Йорк таймс", первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.