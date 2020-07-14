Один из лидеров протестов в Гонконге бежал в Лондон

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июля. /ТАСС/. Один из видных гонконгских молодежных активистов протестного движения Натан Ло бежал в Великобританию в связи с принятием Пекином нового закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе. Об этом во вторник сообщила газета The Standard .

Почему в Гонконге опять протесты?

Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

Сам 27-летний Ло в понедельник в соцсетях подтвердил, что находится в Лондоне. Он написал, что "столкнулся со множеством неопределенностей" и принял решение покинуть Гонконг "перед лицом политических потрясений".

Этот бывший студенческий лидер принимал активное участие в протестном движении в Гонконге. Он провел несколько месяцев за решеткой за причастность к массовым выступлениям осени 2014 года, известным как "движение зонтиков".

Наряду с другим влиятельным оппозиционером Джошуа Вонгом, Ло являлся одним из основателей радикальной партии Demosisto, которая взялась продвигать идеи "независимости Гонконга", но была добровольно расформирована 30 июня, в день принятия парламентом Китая нового закона о нацбезопасности.