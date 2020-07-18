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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

CNN: в Чикаго 18 полицейских пострадали во время акции протеста

В результате беспорядков задержаны 12 человек

ТАСС, 18 июля. По меньшей мере 18 полицейских пострадали в Чикаго (штат Иллинойс) во время акции протеста 17 июля. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на местный департамент полиции.

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Как передает телеканал, когда толпа приближалась к памятнику мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), некоторые протестующие стали забрасывать обеспечивающих безопасность на демонстрации полицейских камнями, бутылками и другими предметами. Несколько пострадавших полицейских были госпитализированы.

В результате беспорядков задержаны 12 человек.

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