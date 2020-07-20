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Переговоры о перемирии в Ливии

Эмиссар ООН указала, что пришло время найти решение конфликта в Ливии

Необходимо позволить ливийцам начать политический процесс через диалог, заявила и.о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс

РАБАТ, 20 июля. /ТАСС/. Пришло время найти решение конфликта в Ливии и позволить ливийцам начать политический процесс через диалог. Об этом, как передает в понедельник информационное агентство Algeria Press Service, заявила в столице Алжира исполняющая обязанности спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии, гражданка США Стефани Уильямс. Она провела встречу с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

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"Мы работаем под эгидой берлинского соглашения (подписано в Берлине в январе 2020 года на Международной конференции по Ливии на высшем уровне - прим. ТАСС), частью которого является Алжир, чтобы попытаться найти политическое решение кризиса в Ливии, а также повлиять на экономический аспект", - отметила она.

"Мы признательны за усилия, прилагаемые Алжиром для политического урегулирования этого кризиса. Пришло время найти решение этого конфликта и позволить ливийцам начать политический процесс через путь диалога", - подчеркнула Уильямс.

Алжир на протяжении последних лет регулярно выступает с инициативами, нацеленными на политическое урегулирование кризиса в Ливии. Ранее Теббун предложил провести в его стране раунд переговоров с участием представителей всех ливийских политических сил и общин.

Теги
АлжирСШАЛивияТеббун, АбдельмаджидПереговоры о перемирии в Ливии
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