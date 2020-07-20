Новый белорусский посол в США планирует отбыть в Вашингтон в августе

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Новый посол Белоруссии в США Олег Кравченко, назначенный в понедельник на эту должность президентом страны Александром Лукашенко, планирует отбыть в Вашингтон в августе. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей, который принимал участие во встрече Александра Лукашенко с новыми руководителями белорусских дипмиссий.

"Мы планируем, что в августе он уедет туда", - сказал Макей, слова которого приводит агентство БелТА. Как сказал министр, для развития двусторонних отношений уже заложена хорошая основа, белорусского посла там [в США] знают и давно ждут. Макей сообщил, что временная поверенная в делах США в Белоруссии Дженнифер Мур ранее высказала заинтересованность в скорейшем прибытии белорусского посла [в Вашингтон].

По словам главы МИД Белоруссии, у Кравченко "большой круг связей в различных государственных органах США", что станет для него подспорьем в работе.

Лукашенко, обращаясь к назначенному послу, подчеркнул, что от его работы будет зависеть "очень многое". "Это мы еще детально потом обсудим, через министра я передам некоторые вещи. Нам нужны будут поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период в финансовой сфере в связи с коронавирусом", - заявил он. "Там у нас неплохие перспективы", - заметил президент.

Должность посла Белоруссии в США была вакантной 12 лет. После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав своих диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией потеплели после президентских выборов 2015 года. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. Президент США Дональд Трамп в начале мая 2020 года выдвинул на пост посла в Белоруссии заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.