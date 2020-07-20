Великобритания приостанавливает соглашение об экстрадиции с Гонконгом

ТАСС, 20 июля. Власти Великобритании приостанавливают на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Об этом в понедельник в ходе выступления в парламенте заявил глава МИД страны Доминик Рааб.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

Британские власти опасаются, что в связи с введением закона об обеспечении национальной безопасности любой преступник, экстрадированный из Соединенного Королевства в Гонконг, может быть переправлен в материковый Китай.

"Правительство приняло решение немедленно и на неопределенный срок приостановить соглашение об экстрадиции. Я хотел бы добавить, что мы не будем рассматривать восстановление этих договоренностей до тех пор, пока не будут предоставлены ясные и твердые гарантии, которые позволят быть уверенным в том, что этими соглашениями нельзя будет злоупотребить с помощью нового закона о национальной безопасности", - сказал Рааб.

Помимо этого, Великобритания введет оружейное эмбарго в отношение Гонконга. "Учитывая, какую концепцию Китай вкладывает во внутреннюю безопасность Гонконга и полномочия, применяемые для охраны правопорядка, Соединенное Королевство распространит на Гонконг оружейное эмбарго, которое действует в отношении материкового Китая с 1989 года", - заявил министр. Он также пояснил, что эмбарго будет означать запрет на любое потенциально смертельное оружие, его компоненты и боеприпасы, а также на оборудование и устройства для подавления беспорядков, такие как наручники и дымовые шашки.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон назвал принятый закон "явным и грубым нарушением" Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР, подписанной в 1984 г. Он также подтвердил, что Лондон выполнит свое обещание и облегчит правила въезда, учебы, работы и последующего получения британского гражданства для почти 3 млн жителей Гонконга, имеющих статус британских подданных за рубежом. Из них 350 тыс. уже обладают соответствующим паспортом, а остальные имеют возможность оформить этот документ. Речь идет о жителях Гонконга, родившихся до его передачи Китаю в 1997 году.