Участники акции против расизма на Манхэттене требуют повышения оплаты труда

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Акция протеста против расизма и социального неравенства под девизом "Забастовка ради жизни темнокожих" (Strike for Black Lives) прошла в понедельник в Нью-Йорке и других городах США.

Несколько сот человек собрались перед зданием отеля Trump International на Манхэттене с требованием к президенту США Дональду Трампу подписать одобренный Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов законопроект о продлении срока предоставления пособий по безработице тем, кто пока не может возобновить трудовую деятельность, и повысить минимальный размер оплаты труда. Участники акции несли транспаранты с надписями "Кризис в системе здравоохранения - это проявление расизма", "Хватит платить зарплату ниже минимума".

"Мы проводим марш под лозунгом "Бороться, а не умирать с голода", - заявила в беседе с корреспондентом ТАСС одна из организаторов акции Джина Саймонс. - Мы хотим привлечь внимание к тому, что очень многие работники, занятые в сфере обслуживания, вынуждены работать за гроши, и требуем поднять уровень минимальной заработной платы".

Как сообщило информационное агентство Associated Press, в общенациональной акции приняли участие около 1,5 тыс. уборщиков мусора в Сан-Франциско, сотрудники больниц в Бостоне (штат Массачусетс) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния), а также обслуживающий персонал домов престарелых в штате Иллинойс и работники, обслуживающие аэропорт в Миннеаполисе (штат Миннесота). "Мы работаем на переднем крае и рискуем своим здоровьем, однако получаем такую зарплату, которая не оправдывает тот риск, на который мы идем", - привело агентство слова одного из участников акции 48-летнего работника аэропорта Гленна Брауна.

"Мы пытаемся добиться того, чтобы лозунг "Жизни темнокожих имеют значение" распространялся на все аспекты общественной жизни, - привело Associated Press слова организатора "Движения за жизни темнокожих" (Movement for Black Lives - M4BL) Эш-Ли Хендерсон. - Эта забастовка станет моментом истины для корпораций, которые столь долго не обращали внимания на нужны темнокожего персонала, не обеспечивали повышения заработной платы, улучшения условий труда и медицинского обслуживания".