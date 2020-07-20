В армии Израиля отказались комментировать информацию о ракетном ударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в понедельник комментировать сообщения о ракетном ударе в районе Дамаске.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий вопрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Ранее правительственный сирийский телеканал Al Ekhbariya сообщил, что средства ПВО Сирии ведут огонь по воздушным целям, появившимися в небе над Дамаском.

По его сведениям, нападение предпринято Израилем, удары наносятся по объектам в сирийской столице и ее окрестностях, а сирийские зенитчики "успешно отражают атаку" и "поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей".