{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

В армии Израиля отказались комментировать информацию о ракетном ударе в Сирии

Ранее сирийские СМИ сообщили, что средства ПВО Сирии ведут огонь по воздушным целям, появившимися в небе над Дамаском

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в понедельник комментировать сообщения о ракетном ударе в районе Дамаске.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий вопрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Ранее правительственный сирийский телеканал Al Ekhbariya сообщил, что средства ПВО Сирии ведут огонь по воздушным целям, появившимися в небе над Дамаском.

По его сведениям, нападение предпринято Израилем, удары наносятся по объектам в сирийской столице и ее окрестностях, а сирийские зенитчики "успешно отражают атаку" и "поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей".

Теги
СирияКризис в СирииИзраиль
Переговоры о перемирии в Ливии
Трамп и ас-Сиси обсудили шаги по деэскалации ливийского конфликта
Президенты США и Египта также обсудили проблему заполнения эфиопского водохранилища ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле
Читать полностью