В армии Израиля отказались комментировать информацию о ракетном ударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в понедельник комментировать сообщения о ракетном ударе в районе Дамаске.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий вопрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.
Ранее правительственный сирийский телеканал Al Ekhbariya сообщил, что средства ПВО Сирии ведут огонь по воздушным целям, появившимися в небе над Дамаском.
По его сведениям, нападение предпринято Израилем, удары наносятся по объектам в сирийской столице и ее окрестностях, а сирийские зенитчики "успешно отражают атаку" и "поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей".