Власти Синьцзяна опровергли сообщения США о разрушении мечетей в автономном районе

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) опровергли сообщения о якобы разрушении мечетей в этом регионе КНР с преобладающим мусульманским населением. Такие утверждения содержатся в ежегодном докладе Госдепа США о состоянии религиозной свободы в мире за 2019 год.

"Обвинения, содержащиеся в докладе, абсолютно беспочвенны и представляют собой слухи", - заявил на пресс-брифинге в Урумчи представитель по печати автономного района Ильхан Анают. Его выступление приводится на сайте правительства СУАР. Он также добавил, что эти утверждения направлены на политизацию религиозных вопросов, с тем чтобы влезть в ситуацию в Синьцзяне и вмешаться во внутренние дела Китая.

"Так называемое разрушение мечетей в Синьцзяне - совершенная чепуха", - сказал Ильхан Анают. "Законные права и интересы объектов религиозной деятельности, зарегистрированных в соответствии с законом, охраняются правительством", - уточнил спикер.

"Синьцзян всегда уделял важное внимание охране и ремонту мечетей, администрации на всех уровнях не только помогали и поддерживали улучшение мечетей, но и гарантировали нормальные религиозные запросы населения", - отметил Ильхан Анают. В то же время он сообщил, что некоторые мечети в Синьцзяне, построенные в 1990-х годах или ранее, обветшали, что создает угрозу безопасности. Власти Синьцзяна, по словам спикера, обновляют мечети, которые находятся в угрожаемом состоянии, обновляют их внешний вид.

Что касается сообщений о якобы демонтаже мечети Джами в уезде Каргалык (Ечэн) округа Кашгар, а также 800-летней мечети Ид Ках в округе Хотан в 2018 году, то, как указал Ильхан Анают, это не соответствует действительности.

"Напротив, местные власти не только не разобрали эти старинные мечети, но и хорошо охраняют их", - сказал он.

Госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге, посвященном публикации доклада, обратил особое внимание на ситуацию в Китае. "В Китае поддерживаемые государством репрессии против всех конфессий продолжают усиливаться", - утверждал он. "Коммунистическая партия Китая теперь приказывает религиозным организациям слушаться руководства КПК и включать коммунистические догмы в свои учения и религиозную практику", - добавил госсекретарь.

Черный список США

Накануне Министерство торговли США объявило о внесении 11 компаний из КНР в черный список в связи с их якобы причастностью к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

"Пекин активно применяет практику по использованию принудительного труда и оскорбительные схемы сбора и анализа ДНК для репрессий в отношении собственных граждан, - приводятся в заявлении слова главы американского Минторга Уилбура Росса. - Эта мера (добавление 11 китайских предприятий в черный список - прим. ТАСС) гарантирует, что наши товары и технологии не будут использоваться Коммунистической партией Китая в его агрессивных действиях против мусульманских меньшинств". В октябре прошлого и в июне 2020 года ведомство добавило в черный список 37 организаций, якобы связанных с нарушением прав проживающих в СУАР меньшинств.

По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах лиц власти страны не называют.