"Шпионский скандал". Как глава парламента Каталонии мог стать жертвой слежки

Отношения между властями Испании и Каталонии уже давно нельзя назвать хорошими. Появившаяся недавно информация о слежке за каталонскими лидерами может привести к новому витку напряжения между центральным и региональным правительствами

Пик разлада между центром и регионом пришелся на 2017 год. Тогда состоялся референдум о независимости Каталонии, который Мадрид изначально считал незаконным. С тех пор к власти в Испании на смену консерваторам пришла соцпартия в коалиции с левыми, которые теперь пытаются урегулировать так называемую каталонскую проблему, ведя переговоры с руководством региона, во главе которого по-прежнему остаются политические силы, выступающие за выход из состава страны. Появившаяся в СМИ информация точно не облегчит эту ситуацию. Газета El Pais вместе с британским изданием The Guardian опубликовали результаты расследования, согласно которому председатель парламента испанской Каталонии Роже Торрен мог стать жертвой слежки с помощью программы, которая получила доступ к его мобильному телефону. При этом спикер региональной палаты может быть неединственным каталонским политиком, "пострадавшим" из-за предполагаемого взлома. Что за программа? Речь идет о программе Pegasus, которая была разработана израильской компанией NSO Group. Она продается лишь правительствам или силам безопасности для борьбы с преступностью и терроризмом. Программа позволяет прослушивать разговоры, читать сообщения, получать доступ к жесткому диску, делать скриншоты, увидеть историю просмотров и удаленно активировать камеру и микрофон устройства. Не исключается, что с ее помощью также можно получить доступ к данным мобильного телефона, которые находятся в облачном хранилище. Pegasus может получить доступ к мобильному устройству при сбое в системе безопасности приложения WhatsApp, а также через рассылку СМС. Что произошло? Торрен является сторонником независимости Каталонии. Он считается вторым по значимости представителем властей автономного сообщества после главы правительства региона Кима Торры.

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Взлом телефона мог произойти весной прошлого года. В это время Торрен принял участие в десятках политических встреч. Тогда же он давал показания в Верховном суде Испании в качестве свидетеля по делу лидеров сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости. Впоследствии предшественница Торрена на посту спикера парламента Каталонии Карме Форкадель получила 11 лет и шесть месяцев тюрьмы. Кроме того, в мае 2019 года глава региональной палаты участвовал во встрече в Страсбурге с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. "Я замечал странные вещи. У меня удалялись сообщения из WhatsApp и истории разговоров, — уточнил Торрен. — У людей вокруг меня такого не происходило". Он также рассказал, что в прошлом году получал "странные" СМС. Внутриполитический шпионаж? Пока не установлено, кто отдал распоряжение попытаться взломать телефон Торрена. При этом разработчик Pegasus заверяет, что "продает свои продукты только правительствам". Комментируя появившиеся данные, спикер каталонского парламента заявил, что "в Испании ведется практика шпионажа против политических оппонентов". Торрен призвал провести детальное расследование случившегося и пригрозил "политическими и правовыми действиями" в ответ на слежку. По словам главы региональной палаты, если правительство Испании знало о возможном шпионаже, оно "является соучастником" случившегося, если же не знало — "это было бы очень тревожным симптомом политической халатности и незнания о предполагаемых незаконных действиях".

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