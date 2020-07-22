Налоги на сладкое и калорийное: мир борется с ожирением, взвинчивая цены

Эпидемия коронавирусной инфекции — повод задуматься о своей диете. Статистика по смертности от этого недуга — не в пользу людей с лишним весом. 73% британцев, оказавшихся в отделении интенсивной терапии с диагнозом COVID-19, имели проблемы с массой тела. Среди полных и смертность выше: на 33%, чем у худых. Премьера Великобритании Бориса Джонсона (вес 110–120 кг) весной 2020-го госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция". Пройдя трудную реабилитацию, политик похудел на 7–10 кг и намерен сбрасывать дальше. С его подачи в правительстве Соединенного Королевства разрабатывают меры по снижению веса для всех подданных Ее Величества. Один из способов добиться этого — ввести налоги на вредную пищу. Первый шаг Лондон предпринял еще в 2018 году, увеличив сборы с сахаросодержащих товаров. Но только какой должна быть ставка налога, чтобы люди перестали покупать вредное, но вкусное? Толстый намек коронавируса

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"Воздействие лишнего веса на всех стадиях протекания COVID-19 имеет огромное значение, — рассказал ТАСС профессор университета Северной Каролины Барри Попкин, — и сказывается на всем: как на том, заболеете ли вы, так и на том, даст ли недуг осложнения, и еще — будет ли нужна госпитализация. И смертность также зависит от этого". Основная причина неоспариваемой никем связи — ослабление сердечно-сосудистой и дыхательной систем перед угрозой инфекции. Когда вирус атакует организм, полным людям сопротивляться ему оказывается значительно тяжелее, чем подтянутым. Существуют и менее очевидные обстоятельства: COVID входит в организм через ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), содержание которого в "жировых" тканях организма выше, чем в обычных. В британском правительстве разницу смогли почувствовать на собственном опыте. Одновременно с Борисом Джонсоном COVID-19 заразился подтянутый министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. На борьбу с недугом у него ушла всего неделя. В отличие от подчиненного, самому премьеру понадобилась экстренная госпитализация и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Потрясенный тяжестью болезни Джонсон, выйдя из больницы, назвал в честь врача Николаса Прайса, вылечившего его от COVID, своего новорожденного сына Уилфрида Лори Николаса. С этих пор премьер — активный сторонник здорового образа жизни. На пользу его инициативам идет то, что с налогообложением сахаро- и солесодержащих продуктов, признанных вредными для здоровья, Соединенное Королевство экспериментирует с 2018 года. Потребление сахара за это время сократилось. Но сохраняет силу противоположная тенденция — к ожирению. Доля людей с лишним весом в Великобритании составляет 31%. Ожидается, что к 2030 году их может стать на несколько миллионов больше. Кошелек или чипсы

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На сегодняшний день в 28 странах мира действует та или иная разновидность налога на вредную пищу. В Венгрии 4-процентный сбор с продуктов питания, содержащих чрезмерное количество сахара или соли (помимо фастфуда речь идет о специях и варенье) ввели еще в 2011 году. Результат эксперимента впечатляющий — 19% венгров стали реже покупать сладкую газировку. В Чили европейскому примеру последовали в 2014 году — и с не меньшим успехом. Приобретать напитки с подсластителями там стали реже на 21,6%. Зато во Франции налог успеха не имел. Несмотря на то что он действует с 2012 года, снизить потребление сладких вод в Пятой республике не удается. Самое ожесточенное столкновение сторонников и противников "сахарного налога" состоялось в 2010-е годы в Мексике, власти которой провели общенациональную кампанию по борьбе с ожирением. Введенный ими в 2013 году налог на сладкие напитки оказался рекордным — 10-процентным, а в одном пакете с ним утвердили 8-процентный сбор с нездоровой пищи вообще (в эту категорию помимо фастуда вошли соленое печенье и мороженое). Производители попавших под это товаров развернули протесты в социальных сетях, утверждая, что снижение производства сладких напитков оставит сотни мексиканцев без работы, но при этом не позволит решить проблему нездорового образа жизни и, соответственно, лишнего веса. Однако добиться уступок пищевому лобби не удалось. На стороне мексиканского правительства выступила научная общественность. Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году изданием PLOS Medicine, в такой стране, как Мексика, 10-процентный налог на сладкие напитки способен предотвратить развитие 189 тыс. случаев диабета, 20 тыс. сердечных приступов и около 19 тыс. смертей среди взрослых в воозрасте от 35 до 94 лет. Однако помогает ли сбор справляться с ожирением? В этом вопросе ясности нет. "Налог работает: потребление товаров с повышенным содержанием сахара пошло вниз. Соответствующие результаты опубликованы в научных журналах. Но вот что касается лишнего веса, то прямого воздействия на этот показатель ждать не стоит. Потому что это всего лишь одна-единственная мера, а нужно еще и много других", — рассказал в разговоре с ТАСС профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения Уолтер Уиллет. Фунт веса, фунт лиха, британский фунт...

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