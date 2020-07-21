Пентагон вновь подтвердил отсутствие свидетельств о выплатах РФ "вознаграждений" талибам

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США не нашло свидетельств существования приписываемой некоторыми американскими СМИ России программы выплат боевикам-талибам за нападения на представителей коалиции в Афганистане, а также гибели американских военнослужащих в результате таких нападений. Это подтвердил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы не нашли никаких подтверждающих свидетельств того, что есть какая-то программа вознаграждения, и, следовательно, у нас нет никаких подтверждающих свидетельств, которые указывают на то, что были какие-либо жертвы предполагаемой программы вознаграждений", - сказал он. По словам Хоффмана, Пентагон продолжит изучать "любую информацию по этой теме, которая будет появляться".

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.