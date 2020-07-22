Конгрессмены США одобрили военный бюджет с санкциями против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Самому проекту военного бюджета США еще предстоит пройти сложный процесс утверждения. Белый дом уже пригрозил наложить вето на документ в его текущей форме.