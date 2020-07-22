В Госдепе объяснили требование США закрыть консульство Китая в Хьюстоне

ТАСС, 22 июля. Требование США закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне было вызвано необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность. Об этом в среду заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Мы направили требование о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев", - приводит агентство Reuters слова Ортэгус.

Ранее МИД КНР сообщил, что 21 июля США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что эта "односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение" двух стран.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео обвинил руководство КНР в попытках похищения американской интеллектуальной собственность с помощью китайских государственных компаний. Выступая на пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, он заявил, что США хотят сформировать международную коалицию для противостояния угрозам, которые, с точки зрения Вашингтона, исходят от Китая.