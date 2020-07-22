В Германии считают, что санкции США против Nord Stream 2 противозаконны

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Берлину удалось развеять опасения относительно того, что проект "Северный поток - 2" усилит зависимость Германии от России. Об этом она заявила в опубликованном в среду интервью медиакомпании Deutsche Welle .

"Речь идет об опасениях, что Германия становится слишком зависимой от российского газа, - мы смогли их развеять", - сказала Крамп-Карренбауэр. "Когда речь идет об угрозе санкций со стороны США, у нас в германском правительстве есть четкая позиция, что они не соответствуют международному праву", - подчеркнула она, касаясь планов принятия Вашингтоном ограничительных мер в отношении участников проекта.

Одновременно лидер ХДС указала на то, что во время дискуссий о "Северном потоке - 2" важно учитывать "законные интересы Украины и Польши" и что это "должно быть оговорено в контрактах".

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.