AP: власти США решили закрыть консульство страны в Ухане

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Американские власти приняли решение не возобновлять работу консульства США в Ухане. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По словам источника АP, такой шаг со стороны властей США объясняется стремлением предупредить возможные ответные меры со стороны правительства КНР. Работа консульства США в Ухане была приостановлена в январе текущего года на фоне распространения нового коронавируса. Агентство Reuters ранее отмечало, что Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в ответ на требование Вашингтона закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

Ранее китайский МИД сообщил о том, что власти США потребовали закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что это решение о закрытии дипломатического учреждения Китая в Хьюстоне принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".