СМИ: ливийские племена готовы выставить 1 млн бойцов против сил Турции

ТАСС, 22 июля. Ливийские племена готовы предоставить около 1 млн человек, которые готовы сражаться с турецкими силами, находящимися на территории Ливии. Об этом, как сообщила в среду на своем сайте газета " Аш-Шарк аль-Аусат ", заявил представитель Высшего совета шейхов и племен Ливии Салех аль-Фанди.

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"У нас есть миллион человек, обученных военному делу и готовых к тому, чтобы выйти на поле боя [против турецких сил в Ливии]", - сказал он. Аль-Фанди добавил, что "многие из представителей ливийских племен уже вовлечены в это противостояние и сражаются в рядах Ливийской [национальной] армии [ЛНА]".

По убеждению аль-Фанди, наиболее впечатляющим ответом на действия Турции в Ливии "станет авангардная роль отрядов ливийских племен в продвижении египетской армии, если турецкие войска все же решатся войти на ливийскую территорию".

14 июля Палата представителей (избранный постоянный парламент) Ливии, поддерживаемая ЛНА, заявила, что вооруженные силы Египта "в свете прямого вторжения со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии" имеют право вмешаться, "если увидят неизбежную угрозу национальной безопасности двух стран". 20 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не исключил возможность военного вмешательства в Ливию, если, по его словам, "об этом попросят сами ливийцы". Египетский президент также обещал при необходимости вооружать и обучать ливийские племена.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет, действующий на востоке совместно с Палатой представителей и при поддержке ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичное правительство позднее обратилось за поддержкой к Турции. При поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий.