Байден назвал Трампа первым президентом-расистом в истории США

Во время прошедшей в онлайн-формате в среду встречи с избирателями бывший вице-президент согласился с мнением одного из участников, выразившего обеспокоенность тем, что Трамп пытается обвинить в появлении и распространении коронавируса Китай и называет коронавирус "китайским вирусом". Байден добавил, что Трамп "судит людей по цвету кожи, национальности, стране происхождения, и это совершенно отвратительно".

"Ни один действующий президент никогда такого не делал, — добавил политик. — Ни республиканец, ни демократ. У нас были расисты, и они пытались стать президентами. Он оказался первым, кому это удалось". По словам Байдена, действия президента "разделяют страну".

Журналисты обратились к Трампу с просьбой прокомментировать заявления его потенциального соперника на ноябрьских выборах во время состоявшейся в среду позднее пресс-конференции. В ответ Трамп утверждал, что "сделал больше для темнокожих американцев, чем кто-либо еще, за исключением, возможно, Авраама Линкольна".

Представитель избирательного штаба Трампа Катрина Пирсон назвала заявления Байдена "оскорблением для интеллекта темнокожих избирателей". Она напомнила, что сам кандидат от демократов однажды рассказывал, как успешно когда-то работал с сенаторами, поддерживавшими сегрегацию. Наконец, представитель избирательного штаба Байдена Саймона Сандерс признала, что действующий президент не может быть первым расистом на президентском посту, потому что президентами США на протяжении истории бывали не только люди, открыто поддерживавшие сегрегацию, но и рабовладельцы. "Но Трамп выделяется даже среди них, особенно, в новейшей истории, потому что он сделал расизм и разделение людей своим козырем", — добавила она.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая после его задержания полицейскими спровоцировала массовые акции протеста и беспорядки и привлекла усиленное внимание к проблеме борьбы с расизмом в США.