Главред Global Times заявил, что Китай 24 июля потребует закрыть одно из консульств США

ТАСС, 23 июля. Власти Китая намерены уже в пятницу потребовать от США закрыть одно из своих консульств в КНР в качестве контрмеры на требование Вашингтона о закрытии китайского генконсульства в Хьюстоне. Об этом в четверг сообщил главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь в своем Twitter.

"Насколько мне известно, Китай объявит ответные меры [в отношении США] в пятницу по пекинскому времени. К одному из консульств Соединенных Штатов будет предъявлено требование о закрытии", - написал Ху Сицзинь. При этом он подчеркнул, что КНР была вынуждена пойти на такой симметричный шаг.

Ранее главный редактор Global Times в своем аккаунте в соцсети Weibo написал, что в качестве ответных мер на требование закрыть генеральное консульство в Хьюстоне Китай может потребовать от США сократить число дипломатов и технических специалистов в американском консульстве в Гонконге. По его словам, в этом дипломатическом представительстве насчитывается не менее тысячи сотрудников, что указывает на то, что генконсульство выполняет функцию разведывательного центра.

22 июля МИД Китая сообщил о требовании американских властей закрыть его генеральное консульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти КНР примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус пояснила, что решение о закрытии китайского дипломатического учреждения в Хьюстоне принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа ранее сообщило, что Вашингтон принял решение не возобновлять работу консульства США в Ухане, чтобы предупредить возможные ответные меры со стороны правительства КНР. Деятельность американского представительства в Ухане была приостановлена в январе на фоне распространения нового коронавируса.