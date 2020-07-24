Губернатор Миннесоты подписал закон о реформе полиции, запрещающий использование удушения

ТАСС, 24 июля. Губернатор Миннесоты Тим Уолз подписал в четверг закон об ответственности полиции штата, направленный на снижение уровня применяемого сотрудниками правоохранительных органов насилия и увеличение прозрачности работы полиции. В частности, закон запрещает полицейским Миннесоты использовать при задержании удушающие приемы.

"Это [подписание закона] хороший первый шаг. Все эти изменения давно назрели, но они не завершают обсуждения об ответственности полиции, которое мы ведем", - приводит слова Уолза его пресс-служба.

В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, также отмечается, что подписание закона связано с кампанией за реформирование полиции, которая развернулась в Миннесоте в связи со смертью Джорджа Флойда. Помимо запрета удушения, новый закон о действиях полиции обязывает снизить элемент агрессивной военизированной подготовки сотрудников полиции. Также будет создан консультативный совет, следящий за деятельностью правоохранителей.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.