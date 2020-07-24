МИД Украины заявил об удачной расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Внешние повреждения черных ящиков сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" не помешали специалистам удачно их расшифровать. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Все данные из двух самописцев - речевой и параметрический - считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев", - заверил он в комментарии "Общественному радио".

Енин также сообщи, что расшифровка бортовых самописцев, которая проходит во Франции, является одним из этапов технического расследования авиакатастрофы, которое продолжается. По его словам, пока "невозможно спрогнозировать, сколько продлится техническое расследование".

Ранее глава Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс сообщила, что международные эксперты завершили во Франции предварительный анализ данных черных ящиков. Несмотря на это, добавила она, остается "еще много важных вопросов, на которые необходимо ответить".

Иранское агентство ISNA 31 мая сообщило, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета на Украину. 20 июля французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации информировало, что бортовые регистраторы со сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета доставлены в Париж для изучения группой международных экспертов.