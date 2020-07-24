Эрдоган прибыл в Айя-Софию, где будет совершен первый с 1934 года намаз

СТАМБУЛ, 24 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в пятницу в собор Святой Софии в Стамбуле, где будет совершен первый с 1934 года намаз. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Вместе с Эрдоганом в молитве примут участие члены турецкого правительства, а также депутаты Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент).

Автомобиль турецкого лидера подъехал к юго-восточному входу в Айя-Софию с улицы Кабасакал. Охрана президента не позволила представителям СМИ близко подойти ко входу.

Ожидается, что пятничный намаз с участием Эрдогана и других турецких политиков начнется в 13:16 (мск). В это же самое время все желающие принять участие в молитве будут делать это на площади возле собора.

Ранее власти Стамбула из соображений безопасности ограничили доступ к Айя-Софии из-за массового скопления людей.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.