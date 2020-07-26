В Сиэтле в ходе беспорядков задержали 16 человек

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Три сотрудника правоохранительных органов пострадали в субботу во время беспорядков в американском Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом сообщили в Twitter полицейского управления города.

Как отмечается в заявлении, один сотрудник полиции госпитализирован. Двум другим оказали медицинскую помощь на месте, они вернулись к исполнению служебных обязанностей. По данным полиции, демонстранты бросали в блюстителей закона пиротехнику, камни и бутылки. Полиция задержала уже не менее 16 человек за нападение на ее сотрудников и отказ подчиняться требованию властей.

Как сообщила в четверг газета The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа намерена направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью, а также, возможно, для разгона массовых беспорядков. 19 июля в Сиэтле не менее 12 полицейских были ранены во время столкновений с участниками акций протеста, организованных движением Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").

Власти Сиэтла уже подвергались критике со стороны федерального правительства за неспособность справиться с беспорядками. В июне протестующие заняли на несколько недель один из районов города, фактически ограничив допуск туда экстренных служб. Контроль над ним городских властей был восстановлен только 1 июля.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.