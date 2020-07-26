Киев ведет подготовку к запланированному на 27 июля перемирию

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Украина ведет подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения в Донбассе, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. Об этом в воскресенье сказано в сообщении штаба силовой операции в Facebook.

"На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - отмечается в нем.

В штабе заявили, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений от выполнения боевых задач и "предупредить возможные провокации". В то же время, отмечается в сообщении, это "не лишит украинских военных возможности для самозащиты", в соответствии с 51-й статьей Устава ООН.

Ранее Донецкая и Луганская народные республики сообщили, что изданы и доведены до военнослужащих приказы о запрете на использование любого вооружения с ноля часов 27 июля 2020 года.

Новое перемирие в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала пакет дополнительных мер по усилению режима прекращения огня с целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия, введенного 21 июля 2019 года.

Меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов сторонами конфликта; запрет на ведение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Также в числе дополнительных мер: применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины" и уведомление о таких случаях координатора Контактной группы; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и Народной милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.