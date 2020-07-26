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Изменение статуса собора Святой Софии

Аббас поздравил Эрдогана с открытием мечети Айя-София в Стамбуле

Президент Палестины выразил надежду, что "это историческое событие благоприятно скажется на исламском мире"

АНКАРА, 26 июля. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с возобновлением мусульманских молитв в соборе Святой Софии в Стамбуле. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в канцелярии турецкого лидера.

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"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе переговоров Махмуд Аббас выразил удовлетворение в связи с открытием мечети Айя-Софии и передал свои поздравления нашему президенту и турецкому народу. Аббас выразил надежду, что это историческое событие благоприятно скажется на исламском мире. В ходе переговоров также обсуждались турецко-палестинские отношения и региональные события", - отмечается в распространенном коммюнике.

Кроме того, Эрдоган заверил Аббаса, что Турция продолжит поддерживать Палестину.

Теги
ПалестинаТурцияАббас, МахмудЭрдоган, Реджеп ТайипИзменение статуса собора Святой Софии
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