Власти Греции расценили придание Айя-Софии статуса мечети как провокацию для всего мира

АФИНЫ, 27 июля. /ТАСС/. Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть является провокацией не только для греков и всех христиан, но и для всего западного и цивилизованного мира. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

"Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в пятницу в мечеть и шоу, которое было устроено там, являются провокацией не только для греков и всех христиан, но и для всего западного и цивилизованного мира. Как подчеркнул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем заявлении в связи с празднованием очередной годовщины восстановления демократии в Греции, такие действия Турции являются не проявлением силы, а доказательством слабости. Они, конечно, не имеют силы, чтобы затмить сияние объекта всемирного наследия. И поэтому осуждение этого действия должно продолжаться и усиливаться на всемирном уровне", - сказал Пецас.

В Греции рассматривают пятничный намаз в соборе Святой Софии в Стамбуле с участием президента Турции Тайипа Эрдогана и сотен тысяч мусульман, которые молились вокруг собора, в качестве шоу, рассчитанного на демонстрацию усиления роли Турции в суннитском мире. МИД Греции осудил в субботу "бред религиозного и националистического фанатизма" Турции из-за превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. А в ответ официальный представитель МИД Турции Хами Аксой назвал провокационными заявления греческих властей. По его словам, никакая страна "не может учить Турцию вопросу национального суверенитета". "Мечеть Айя-София, как и другие культурные наследия страны, находится в собственности Турции и под ее защитой", - сказал Аксой.