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СМИ: Индия проверит более 270 китайских приложений по соображениям нацбезопасности

Как пишет газета The Economic Times, в список включены, в частности, мобильные приложения компаний Xiaomi, AliExpress и Alibaba

ТАСС, 28 июля. Правительство Индии проверит 271 китайское мобильное приложение на предмет нарушения ими интересов индийской национальной безопасности и законов об обеспечении конфиденциальности пользователей. Об этом во вторник сообщает газета The Economic Times.

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По ее информации, в список включены мобильные приложения китайских компаний Xiaomi, AliExpress, Alibaba, интернет-производителя TencentZili и др.

"Индийские власти проявили к этим компаниям повышенное внимание, их проверки уже начались. Они свидетельствуют о возможности запрета их деятельности в Индии", - приводит издание мнение экспертов.

В понедельник власти Индии заблокировали еще 47 китайских мобильных приложений, которые могут поставить под угрозу суверенитет, целостность и безопасность страны. В число приложений, подлежащих запрету, попали "клоны" и различные модификации разработанных в Китае 59 программ, которые в конце июня уже были заблокированы на территории Индии. Введение таких запретов в индийских кругах связывают с эскалацией напряженности между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе.

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