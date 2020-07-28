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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Более 70 человек задержаны в Портленде в ходе беспорядков

60 из них предъявлены обвинения

ТАСС, 28 июля. Более 70 человек, устроивших беспорядки в городе Портленд (штат Орегон), задержаны. Об этом на своей странице в Twitter в понедельник вечером сообщила руководитель пресс-службы Министерства юстиции США Керри Кьюпек.

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"На сегодняшний день по числу задержанных и предъявленным обвинениям в связи с беспорядками: Портленд - 74 человека задержаны, 60 предъявлены обвинения; всего по стране - 236 задержаны, 238 предъявлены обвинения", - говорится в сообщении.

Один человек получил ножевые ранения во время акций протеста в ночь на субботу. Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона митингующих у здания федерального суда в городе.

Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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