Саакашвили предложил упразднить Конституционный суд Украины

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили представил концепцию судебной реформы, которая предполагает упразднение Конституционного суда и сокращение нынешних 764 судов до не более 200. Об это он рассказал во вторник в видеопрезентации предлагаемых изменений в судебной системе Украины.

"Конституционный суд в теперешней форме вообще не нужен. Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения нынешнего Конституционного суда и создания Конституционной палаты в Верховном суде Украины", - считает реформатор.

"Последние несколько недель в офисе простых решений и результатов мы готовили нашу фундаментальную концепцию судебной реформы, которую я коротко изложил в этом клипе", - сказал Саакашвили. В частности, речь идет о создании единого контролирующего судебного органа вместо Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации.

"Мы предлагаем создать совершенно другую систему судов, убрать административные суды, систему хозяйственных судов, сделать окружные суды. Кроме этого, иметь Высший административный суд, куда граждане будут обращаться по поводу решений государственных органов, Высший антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности", - отметил Саакашвили.

Он также назвал "очень важной инициативу президента Владимира Зеленского "Государство в смартфоне". "А мы предлагаем еще "суды в смартфоне". Когда все будет автоматизированно и прозрачно. Мы сможем решать онлайн важные судебные дела. И это не фантастика", - подчеркнул Саакашвили.

Совет судей возмущен

Совет судей Украины выразил возмущение заявлениями Саакашвили о "фундаментальном переделе всего, что происходит в судебной системе".

"Совет судей Украины соглашается с президентом Украины, что в обществе существует запрос на справедливость, хотя справедливость это не всегда законность. Поэтому суть судебной реформы должна заключаться в максимальном сочетании справедливости и законности, ибо чем меньше между ними различие, тем больше граждане чувствуют защиту своих прав со стороны государства через судебную власть", - подчеркивается в заявлении, обнародованном на сайте Совета судей.

В то же время заявления Саакашвили вызывают у Совета опасения своей радикальностью. "Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей образовался катастрофический кадровый голод", - сказано в заявлении.

В заявлении отмечается, что в соответствии с указом президента исполком Нацсовета реформ - вспомогательный орган, задачами которого является подготовка предложений по планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторингу. "Полномочия главы комитета определены соответствующим указом, и к ним не относится совершение действий, направленных на подрыв конституционных основ разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, пренебрежение принципами независимости судов и судей", - подчеркивается в заявлении.

30 июня Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы.

"Это будут не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал Саакашвили.