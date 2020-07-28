МИД Турции отверг призыв США освободить активиста, обвиняемого в причастности к путчу

ТАСС, 28 июля. Турецкий МИД отверг призыв США освободить из-под стражи предпринимателя и активиста Османа Кавалу, сочтя это требование несовместимым с принципами правового государства. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

"В отношении Османа Кавалы продолжается судебное разбирательство. Каждый должен уважать этот независимый судебный процесс", - заявил Аксой. Он также добавил, что "по упомянутому делу Кавала был оправдан в феврале (бизнесмен обвинялся в попытке сменить конституционный строй и сместить действующее правительство - прим. ТАСС), однако после того, как были получены новые улики, его задержали за совершение уже другого преступления".

Аксой также коснулся вопроса экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США и обвиняемого в организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году. Он напомнил и об аресте в США бывшего заместителя председателя Halkbank Хакана Атиллы, который, как подчеркнул дипломат, в течение нескольких месяцев находился под стражей прежде, чем был начат судебный процесс. Дипломат назвал "подобное вмешательство (Вашингтона во внутренние дела Анкары - прим. ТАСС) противоречивым" на фоне упомянутых им ситуаций, подчеркнув, что "никакое государство и кто бы то ни был еще не вправе приказывать турецким судам, как им вести дела".

Ранее во вторник США призвали турецкие власти отпустить Османа Кавалу из-под стражи, а также выразили надежду на скорейшее и справедливое завершение дела.