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СМИ: власти Афганистана приветствовали объявленное талибами перемирие на Ид аль-Адха

Как сообщил телеканал TOLOnews, они рассматривают перемирие как важный шаг

ТАСС, 28 июля. Правительство Афганистана приветствовало объявленное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) трехдневное перемирие на период мусульманского Праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-байрам у тюркских народов). Об этом, как передал афганский телеканал TOLOnews, заявил во вторник пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седдики.

По его словам, "афганские власти приветствуют объявление перемирия и рассматривают его как важный шаг". Седдики вместе с тем отметил, что "афганский народ желает прочного перемирия и начала прямых переговоров о мире между правительством страны и талибами".

"Президент Афганистана, - указал Седдики, - отдал распоряжение правительственным силам соблюдать трехдневное перемирие". Кроме того, добавил он, лидер страны приказал армии "избегать каких-либо военных операций против талибов до тех пор, пока сторонники движения не нарушат режим прекращения огня".

Некоторое время назад "Талибан" объявил о введении режима прекращения огня в Афганистане на период Ид аль-Адха. Как передал афганский телеканал 1TV, талибы выступили с заявлением, призвав в нем своих сторонников не вступать в вооруженные столкновения с правительственными силами в дни Ид аль-Адха, который в нынешнем году отмечается с 30 июля по 3 августа.

Движение отметило, что на период действия перемирия радикалы "не будут находится на территориях, подконтрольных правительственным силам". В то же время талибы выразили надежду, что и отряды афганской армии воздержатся от каких-либо активных действий в регионах, удерживаемых "Талибаном".

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