В штате Джорджия демонтировали очередной памятник конфедератам

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Власти штата Джорджия приняли решение снести расположенную на площади города Макдоно статую неизвестного солдата армии конфедератов времен Гражданской войны в США (1861-1865). Памятник, как сообщил местный телеканал WSB-TV , был установлен в 1910 году и простоял более ста лет.

Демонтаж памятника, как указывает телеканал, продолжался всю ночь и был завершен в среду утром. Ранее петицию о сносе монумента подписали свыше 14 тыс. человек, и специальная комиссия округа Генри (штат Джорджия) одобрила решение о демонтаже статуи.

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и статуи, осталась в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.