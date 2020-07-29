Исламабад выразил протест Нью-Дели в связи с перестрелкой в Кашмире

ИСЛАМАБАД, 29 июля. /ТАСС/. МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пакистанского ведомства.

"Высокопоставленный индийский дипломат был вызван <...> в МИД Пакистана, где ему был выражен решительный протест в связи с нарушением режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля", - отмечается в заявлении. "В результате стрельбы 28 июля тяжелые ранения получили три мирных жителя", - утверждают в ведомстве.

"Только в 2020 году Индия нарушила режим прекращения огня 1 823 раза, - говорится в заявлении. - Подобные бессмысленные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года. Полное игнорирование прав человека и международных норм еще больше ухудшает напряженную обстановку [между двумя государствами], а также создает угрозу миру и безопасности в регионе".