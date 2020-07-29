Трамп заявил, что принял бы меры, если бы утверждения СМИ о России и талибах были правдой

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы очень рассержен, если бы утверждения американских СМИ о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих были правдой.

"Если бы это было правдой, я бы был очень рассержен", - заявил он в среду журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Техас.

По словам президента, однако, все указывает на то, что эти утверждения являются ложными. "[Бывший госсекретарь США] Колин Пауэлл говорит, что это неправда. Я не большой фанат Колина Пауэлла, но [даже] он говорит, что это неправда. Другие люди тоже говорят, что это неправда", - подчеркнул глава Белого дома.

"Я бы принял соответствующие меры (если бы это было правдой - прим. ТАСС). Никто не вел себя так же жестко по отношению к России, как я. Никто не вел себя так же жестко по отношению к Китаю <...> и Ирану", - утверждает Трамп.

В обнародованном в среду интервью порталу Axios Трамп заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным утверждения СМИ о России и афганских боевиках.