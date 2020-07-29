США в рамках передислокации сил в Европе подтянут части ближе к Черному морю

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Передислокация американских войск в Европе предусматривает подтягивание частей ближе к Черному морю в целях усиления сдерживания России. Об этом сообщил в среду на специальном брифинге для журналистов министр обороны США Марк Эспер.

"Почти 45 военнослужащих второго пехотного полка Армии вернутся в Соединенные Штаты, а другие боевые подразделения приступят к несению службы на ротационной основе дальше на востоке, в районе Черного моря, позволяя нам упрочить свое [военное] присутствие в целях усиления сдерживания России и поддержки наших союзников на восточном фланге НАТО", - уточнил министр. Он упомянул Черное море еще раз, когда информировал о переброске на ротационной основе американских подразделений в Бельгию и Италию.

Эспер объявил в среду о возвращении на родину примерно 6,4 тыс. из 11,9 тыс. американских военнослужащих, которых выводят из Германии. При этом, по его словам, около 5,6 тыс. из 11,9 тыс. военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию. США отказались от планов на ротационной основе отправить 2,5 тыс. военнослужащих американских ВВС из Великобритании в Германию, которые теперь останутся в королевстве. Штаб Европейского командования Вооруженных сил США планируется перенести из ФРГ в Бельгию.