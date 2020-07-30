Минск обратился к Киеву с просьбой проверить причастность группы россиян к преступлениям

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. МИД Белоруссии проинформировал представителя украинского посольства о ситуации вокруг задержания группы россиян на своей территории и обратился с просьбой проверить их возможную причастность к совершению преступлений на Украине. Об этом в четверг сообщило посольство Украины в Белоруссии.

"Состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петра Врублевского с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории Белоруссии российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений на Украине", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Власти Белоруссии сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

МИД Белоруссии запросил у российского посла Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях прибытия россиян в республику. В министерство также пригласили временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского "с учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины". По итогам встречи стороны договорились усилить контроль на общей границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией о произошедшем, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания. По его словам, Москва не признает украинское гражданство части задержанных. Заявления о связи произошедшего с предстоящими выборами президента в Белоруссии Песков назвал спекуляциями.