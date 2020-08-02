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Кризис в Сирии

Дамаск осудил соглашение курдов с США о модернизации нефтяных полей на севере Сирии

В МИД республики назвали это соглашение "сделкой между ворами, направленной на грабеж богатств сирийского народа"

ТАСС, 2 августа. Дамаск выступил с резким осуждением соглашения о модернизации нефтяных месторождений на севере Сирии, заключенного между курдским альянсом "Силы демократической Сирии" (СДС) и американской компанией, назвав указанный договор воровством. Об этом, как передало государственное сирийское агентство SANA, заявил в воскресенье представитель министерства иностранных дел республики.

Как отметил представитель МИД, Сирия "решительно осуждает договор между СДС и американской нефтяной компанией, который является кражей сирийской нефти под покровительством и при поддержке администрации США". Это соглашение, добавил он, представляет собой "сделку между ворами, направленную на грабеж богатств сирийского народа, и является покушением на суверенитет Сирии".

30 июля сенатор Конгресса США Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) сообщил, что сирийские курды заключили с американской компанией соглашение о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке республики. Грэм сослался на информацию, полученную непосредственно от командира военизированных формирований СДС генерала Мазлума Кобани. Выступая в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях с участием госсекретаря США Майкла Помпео, законодатель спросил последнего, поддерживает ли администрация указанное соглашение. Помпео ответил на это утвердительно. При этом ни шеф американской дипломатии, ни сенатор не уточнили, о какой именно компании США идет речь.

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