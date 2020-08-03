Правительство Испании заявило, что уважает решение Хуана Карлоса I покинуть страну

В правительстве заявили об "уважении решений, объявленных сегодня королевским двором". В кабмине Испании также обратили внимание на принципы "образцовости и прозрачности, которыми всегда руководствовался король Филипп VI".

МАДРИД, 3 августа. /ТАСС/. Правительство Испании с уважением относится к решению отрекшегося от престола Хуана Карлоса I покинуть страну. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник источник в кабмине страны.

В понедельник стало известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами заслуженного короля Испании (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола в пользу сына). По данным газеты "Мундо", бывший монарх уже покинул пределы страны.

В прессу попали аудиозаписи бесед бывшей любовницы Хуана Карлоса I - предпринимателя Коринны Ларсен - с экс-инспектором полиции Хосе Мануэлем Вильарехо. Ларсен утверждала, что отрекшийся от престола монарх использовал ее в качестве подставного лица, чтобы скрыть имущество за рубежом. Она также заявляла о существовании счетов в Швейцарии на имя двоюродного брата Хуана Карлоса I.

Кроме того, в прессу просочилась информация о том, что на счета в швейцарские банки могли быть переведены в 2008 году 100 млн долларов в качестве комиссионных экс-главе государства за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.